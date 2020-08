PAGELLE: Lukaku spaventoso. Eriksen una goduria. Ma che dire del signor Godin Diego?

HANDANOVIC 6: Il Bayer Leverkusen, gol a parte, non arriva a spaventarlo più di tanto. Crea qualche premessa di pericolosità ma non veri pericoli

GODIN 7: Dalla sua parte arrivano i pericoli maggiori, con un Diaby indemoniato. Ma il Faraone non si scompone e non molla di un centimetro. In serate così, fondamentale

DE VRIJ 7: Non si scompone davanti a niente, figuriamoci davanti a Volland

BASTONI 6,5: Ormai pilastro dell’Inter di Conte. Il Bayer non gli consente di impostare, si limita a fare il difensore e lo fa bene

D’AMBROSIO 5,5: Partita di grande sofferenza. Spreca un paio di di ripartenze ottime e soffre Diaby

BARELLA 7: Il solito diesel. Il finale è da guerriero vero. Ma con la qualità di un grande giocatore. E il gol è una perla

BROZOVIC 5,5: Serata agrodolce per Brozovic. Sbaglia alcune giocate sanguinose, non da lui. Finisce stremato

GAGLIARDINI 5,5: Stavolta fisicamente c’è e si sente. Ma quanti errori. Quanti. Veramente troppi per questi livelli

YOUNG 6,5: L’asse con Lukaku è davvero ben rodato. Lo cerca ripetutamente e lo trova. Sempre

LUKAKU 7,5: Mostruoso. Praticamente è un’oasi per i giocatori dell’Inter. Lo cercano continuamente i compagni e lui domina i difensori avversari in modo spaventoso. Anche lui, però, si mangia qualche gol di troppo. Altrimenti sarebbe da 8

LAUTARO 6,5: Alla fine, anche stasera piazza la giocata geniale, con cui avvia il gol di Barella. Non è esattamente la miglior versione di Lautaro, ma qualche guizzo lo regala.

ERIKSEN 7: Entra e disegna letteralmente calcio. Manda in porta i compagni con una facilità e una classe disarmanti. L’assist per Sanchez è godimento puro. Conquista anche un rigore, poi giustamente revocato. Ma è una delizia

MOSES 6,5: Sinkgraven è una iattura per il Bayer e lui giustamente affonda il coltello nel burro

SANCHEZ 6: Entra con grandissima voglia e una giocata difensiva, probabilmente, gli costa l’Europa League. Stop muscolare

SKRINIAR SV

CONTE 7: L’Inter gioca benissimo. Ma, come spesso rimprovera ai suoi, non ammazza la partita. Ma sa soffrire ed è sempre più contiana.