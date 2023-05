Orsi: “Inter oggi non fa sconti a nessuno. Mourinho? Per lui difesa esagerata”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così in vista di Roma-Inter di questa sera

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così in vista di Roma-Inter di questa sera: "Alla Roma oggi serviva un avversario più a portata di mano, anche se l'Inter dovrà pensare un po' alla semifinale di Champions. La Roma dovrà trovare alcune ripartenze giuste per infierire, ma in questo momento trova una squadra che non fa sconti a nessuno. Su Mourinho c'è una difesa ad oltranza esagerata, bisognerebbe dire che da lui ci si aspettava di più. Il confronto con Fonseca è improponibile, bisogna contestualizzare le cose".