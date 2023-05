Sky – Inter, Inzaghi ha scelto: Lukaku-Correa all’Olimpico. In mezzo ecco chi riposa

La squadra di Inzaghi affronterà un altro scontro diretto contro una concorrente per un posto nella prossima Champions League.

L'Inter scenderà in campo questa sera alle 18 in casa della Roma. La squadra di Inzaghi affronterà un altro scontro diretto contro una concorrente per un posto nella prossima Champions League. Il tecnico dei nerazzurri cambia ancora formazione e tiene sicuramente conto della partita fondamentale di mercoledì contro il Milan in semifinale di Champions League.

Inzaghi non si fida della Roma di Mourinho e non fa ampio turnover. Ruotano gli attaccanti: dopo Lautaro e Dzeko titolari contro il Verona, questa sera sarà la volta di Lukaku e Correa. In difesa Darmian, Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo dovrebbe riposare Mkhitaryan. Questa la formazione secondo Sky Sport:

Tanti problemi in casa Roma per Mourinho. Il tecnico deve fronteggiare le tante assenze e schiera la sua formazione con il 3-4-2-1. In difesa deve ricorrere a Cristante che ha già giocato in quel ruolo con Fonseca. Torna Matic a centrocampo.