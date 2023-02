Orsolini: “Mio primo gol contro l’Inter, sono contento. Li abbiamo messi sotto”

Riccardo Orsolini, match winner di Bologna-Inter, ha parlato a caldo ai microfoni di DAZN: "Partita incredibile, sono successo un migliaio di cose. Abbiamo iniziato bene, ci hanno annullato un gol. Abbiamo messo sotto l'Inter, si può dire: abbiamo giocato veramente bene, abbiamo proposto un buon calcio, siamo soddisfatti di quello che abbiamo proposto. Siamo riusciti a colpire, siamo stati bravi in questo. È il mio primo gol contro l'Inter, ci ho sbattuto più di una volta, sono contento, emozionato e fiero per quello che stiamo facendo. Il gol? È stato bravissimo Schouten, mi ha messo una palla al bacio. Ho sfruttato il rimbalzo, sapevo che il portiere avrebbe potuto fare un passo avanti, ho cercato di alzarla e sono riuscito a metterla sotto la traversa. Sono contento, è grazie all'aiuto di tutti se riesco a fare bene. Stiamo dimostrando che chiunque gioca sa dire la sua. Europa? Non si dice".