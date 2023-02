LIVE, Bologna-Inter 0-0 all’intervallo: meglio il Bologna, nerazzurri compassati

BOLOGNA - L'Inter torna a Bologna. Dopo l'ultima gara disputata al Dall'Ara, partita passata alla storia per l'errore decisivo di Radu che di fatto consegnò lo scudetto al Milan nella passata stagione, i nerazzurri arrivano all'ombra delle due torri con alle spalle il successo della gara d'andati degli ottavi di Champions contro il Porto. Gara che ha restituito fiducia e testa a Romelu Lukaku, autore della rete della vittoria, e che oggi guiderà l'attacco nerazzurro accanto a Lautaro Martinez. In difesa non ci sarà Skriniar ma Darmian, con De Vrij al centro e Bastoni sulla sinistra. Fascia sinistra che vede partire titolare Gosens con Dumfries sulla corsia destra. A centrocampo ballottaggio Barella-Mkhitaryan per una maglia da titolare accanto a Brozovic e Calhanoglu.