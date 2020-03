Orsolini: “Il rigore su Lautaro, i ragazzi mi prendono ancora per il c…: l’attaccante…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Riccardo Orsolini torna sulla sconfitta del Bologna al Dall’Ara contro l’Inter. Una sconfitta arrivata nei minuti di recupero per un rigore causato dallo stesso Orsolini su Lautaro: “La partita che le è parso incredibile perdere? In casa contro la Roma. E al Dall’Ara contro l’Inter. Sì, quel mio tocchettino in area, rigore su Lautaro a tempo scaduto. I ragazzi mi prendono ancora per il c…: l’attaccante in area fa danni. Nella propria area“.

(Gazzetta dello Sport)