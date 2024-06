Grazie al successo di ieri notte il Pachuca disputerà la prima edizione del Mondiale Fifa per club a 32 squadre

I messicani del Pachuca, favoriti dal fattore campo, hanno vinto la Champions League della Concacaf battendo per 3-0 in finale (giocata in altura a 2500 metri sul livello del mare) gli statunitensi del Colombus Crew. A segno il venezuelano Rondon, autore di una doppietta, e Rodriguez.