Sanchez, domani chance per tenersi l’Inter: “Rumors sull’Arabia e la sua volontà…”

[…] Il Niño Maravilla spera di partire dal primo minuto come successo nelle ultime tre gare del girone, quando appunto ha battuto due volte il portiere avversario. […] Il contratto di Sanchez con il club di viale della Liberazione scadrà il 30 giugno e al momento la dirigenza non ha preso nessuna decisione sul suo futuro. E' possibile che l'obiettivo sia mettere in rosa un attaccante più giovane, ma dipenderà dalle disponibilità economiche. Il cileno è arrivato a zero ed è costato praticamente solo l'ingaggio da 2,8 milioni netti. I due gol in Champions, e i premi Uefa che hanno fruttato (una vittoria da 2,8 milioni e un pareggio da 930.000 euro), hanno già reso l'investimento... un successo. Lui però non vuole fermarsi e spera in altre soddisfazioni.

Perché a Milano vive bene e se gli chiedessero di restare, certo non direbbe di no. Altrimenti ascolterà le proposte che il suo entourage ha già sul tavolo da tempo. In Arabia Saudita hanno parlato di un interessamento dell'Al-Shabab e dell'Al-Ettifaq, ma in precedenza c'erano state voci su un possibile trasferimento nel campionato statunitense (a Miami o a Los Angeles) oppure in quello messicano (Pachuca e Club America). Discorsi da affrontare la prossima estate. Con almeno un altro titolo in bacheca. Almeno questo spera il Niño”, si legge.

