Padelli: “Inter? Conte allenatore incredibile per mentalità e preparazione”

Intervenuto ai microfoni di TV12, Daniele Padelli, ex portiere, ha parlato così del suo periodo all'Inter e al Liverpool: "Antonio Conte è un allenatore incredibile per mentalità e preparazione. Ha il suo carattere, ma così anche Rafa Benitez che ho trovato al Liverpool. È stata un’esperienza bellissima, totalmente inaspettata perché venivo dalla Serie B. Io sono valtellinese e all’epoca giocavo a Crotone, mi chiamò il mio procuratore e chiese se volessi andare lontano. Più di così? Domandò se volessi andare a Liverpool e dissi subito di sì. Mi sono confrontato con giocatori di altissimo livello. Ho fatto sei mesi con la prima squadra ed è stato indimenticabile. Porterò per sempre dentro quest’esperienza, venendo da un paesino non me lo sarei mai sognato".