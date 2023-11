Serie A, si riparte da Juve-Inter: lunga maratona fino a marzo. E i precedenti…

"La Serie A è pronta a ripartire senza più fermarsi: l'unico stop è in programma il 24 marzo per le nazionali (ci sono anche gli spareggi per Euro 2024) e dunque sarà un full immersion con 17 giornate di fila più gli impegni nelle coppe. Si giocherà il 23 dicembre oltre che il 29-30 dicembre, mentre la Juve può sfruttare il vantaggio di essere fuori dall'Europa e anche dalla Supercoppa che vedrà impegnata l'Inter in Arabia Saudita (21-25 gennaio)".

"Sarà una maratona con una lunga volata scudetto dopo che la coppia ha già staccato il gruppo. Negli ultimi dieci anni solo nel 2021, 2019 e 2014 si era vissuto qualcosa di simile ad un terzo del percorso. In tutti i casi chi era in testa ha poi vinto il titolo: due stagioni fa è successo al Milan, primo in classifica a quota 32 dopo 12 giornate e con 7 punti di vantaggio sull'Inter di Inzaghi terza in classifica, mentre l'ultimo scudetto della Juve è stato un lungo duello con i nerazzurri conclusosi con il trionfo di Sarri per una sola lunghezza", chiude il quotidiano.

