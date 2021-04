Padovan: “Inter in stato di grazia. Sensi importante, Skriniar è e sarà fondamentale”

Le parole del giornalista: "Sensi può fare la differenza, è bene che torni in gruppo e a pieno regime. Ieri è stato decisivo e ha giocato bene da centrale"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan , giornalista, ha parlato così del momento in casa Inter: " Sensi può fare la differenza , è bene che torni in gruppo e a pieno regime. Ieri è stato decisivo e ha giocato bene da centrale: io credo che sia un giocatore importante per l'Inter, ma che l'Inter possa aggiungere solo benessere alla sua corsa vincente. Se aggiunge anche giocatori così che stanno bene e che hanno entusiasmo, non può che essere una corsa che si conclude in gloria.

Le pause non sono mai foriere di buoni auspici, soprattutto se i giocatori vanno ad affrontare tre partite in una settimane: io non ho visto benissimo Barella, non vorrei che battesse un po' in testa il suo motore. Ma c'è Sensi, torna Skriniar che ha segnato, tornano i croati entusiasti: il momento dell'Inter è di stato di grazia ed è difficile per chiunque rimontare. Su Perisic Conte ha fatto un ripensamento dopo la sua stagione al Bayern, mi sembrava più sulla via dell'addio Skriniar: invece è rimasto ed è e sarà un giocatore fondamentale".