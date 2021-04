Inter, Skriniar tornato punto di riferimento difensivo. È riuscito a calarsi…

Milan Skriniar ha ritrovato il feeling con il gol, anche in nazionale il difensore è stato decisivo

Antonio Conte può sorridere. Questa volta la pausa delle nazionali ha riportato ad Appiano giocatori rigenerati. Lukaku, Perisic e Skriniar sono stati determinanti per le loro nazionali grazie a ottime prestazioni e gol.

Il difensore slovacco è andato a segno contro Malta e Russia. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, dopo una stagione in chiaroscuro, il giocatore è tornato punto di riferimento difensivo, riuscendo finalmente a calarsi nelle nuove linee guida della difesa a tre. "Solidità, forza fisica, consapevolezza, e anche un ritrovato feeling con il gol: ne ha realizzati tre in questo campionato, due dei quali hanno consentito all’Inter di vincere a Verona e nella supersfida contro l’Atalanta".