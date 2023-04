Padovan: “L’Inter ieri ha meritato. E questa Juve è preoccupante perché…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così della vittoria dell’Inter contro la Juventus in Coppa Italia. In particolare, della prova dei bianconeri di Massimiliano Allegri: “L’Inter ha fatto il suo, più della Juve. La squadra ha cercato di vincere, i bianconeri hanno fatto due tiri in porta che paravo anche io… Il primo no, il secondo sì.

Preoccupante per la Juve non l’eliminazione, ma in vista dell’Europa League. Se è in queste condizioni, non passa nemmeno la semifinale. La Juve non costruisce dal basso, si affida al lancio, quindi ha bisogno del centravanti vero. Di Maria mi sembra tornato quello del pre-Mondiale…”, le sue parole.