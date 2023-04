Inter-Juve, Allegri nel tunnel contro Baccin e Marotta: “Siete delle m…e, arrivate sesti”

Nessuna polemica in campo, ma nel tunnel pare proprio di sì. Perché Inter-Juventus non è mai una partita banale e anche questa volta nel post-gara si è arrivati ad un litigio. A scatenarlo è lo staff bianconero, che, dopo i vergognosi insulti di Landucci a Spalletti, si rende protagonista dell'ennesimo episodio spiacevole: "Il più scatenato pare sia stato Massimiliano Allegri - scrive La Gazzetta dello Sport -, che a quanto pare non vive un momento di particolare serenità. Tutto è successo, come spesso capita, nel sottopassaggio. Non si sa che cosa abbia scatenato la furia del tecnico, che evidentemente era molto più nervoso di quanto ha fatto vedere in tv e in conferenza stampa.