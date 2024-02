"Ci proverà senza perdere l'equilibrio, rimanendo sempre compatta. L'Inter il prima possibile salterà in groppa alla partita, visto che è abituata a gestire le gare. Prevedo più possesso palla dell'Inter, che ha la grande chance di andare a +4 che potrebbe diventare +7".

