"L'Inter è più forte del Bologna, può andare con una testa leggermente rilassata senza sottovalutare il Bologna. Inzaghi è poco incline alle rotazioni ma domani le farà, primo perché può permetterselo e poi perché c'è l'Atletico. Andare avanti in Champions non è obbligatorio ma è lustrare la propria argenteria. Lo scudetto è vinto e non se ne parla più, l'argenteria va lustrata passando il turno. Poi vedremo i sorteggi"