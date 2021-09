Padovan: “Mancini? Meglio da ct. Doveva fare il ds. Unico tecnico che…”

Il giornalista ha parlato del commissario tecnico e ha detto che è più portato per la Nazionale che per il lavoro di club

Ha vinto l'Europeo, con una squadra che non è la più forte d'Europa. Lui è più bravo come ct, anche se ha vinto come allenatore di club con Manchester e Inter. Perché è l'unico che ha occhio per i giocatori. Nessuno come lui sa fare talent con i calciatori. Infatti non doveva fare l'allenatore, con Cragnotti a volte andava a vedere i calciatori e doveva potenzialmente diventare un ds e lì ci ha fatto l'occhio. Potenzialmente ce l'aveva, innata, ma lui vede i giocatori. Sa cosa possono fare e dove possono arrivare. Zaniolo è un esempio. Deve mantenere questa capacità per il Mondiale che ovviamente non è che se abbiamo vinto l'Europeo andiamo sicuro a vincerlo. Andiamo per giocarcelo.