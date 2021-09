Pagliuca: “Mancini predisposto per allenare, è molto bravo. Ora è più calmo”

Le parole dell'ex portiere sulla Nazionale: "Mancini è predisposto per fare l'allenatore: lo vedevi anche negli ultimi anni in cui giocava"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, ha parlato così dell'Italia di Roberto Mancini: "Lui è predisposto per fare l'allenatore: lo vedevi anche negli ultimi anni in cui giocava, si vedeva che aveva questa qualità. Poi col tempo si è calmato, è molto più pacato. E' veramente bravo: la squadra gioca molto bene, non improvvisa. Ha un gioco predisposto e reale, il merito è tutto suo".