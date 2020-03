Nara sr. attacca: “Non mi interessa parlare con Wanda. Penso sia colpa di suo marito se…”

In tempo di coronavirus è purtroppo difficile avere dei contatti fisici con tutte le persone a noi care. La quarantena ci impone di rispettare degli obblighi che spesso si scontrano con la nostra normalità. Ma ci sono anche famiglie separate da un interno oceano, come nel caso della famiglia Nara. Andres Nara, padre di Wanda, non ha contatti con i nipoti, che si trovano in Europa con la madre, con la quale peraltro il signor Andres ormai da tempo non ha quasi del tutto rapporti. Intervistato dal giornalista argentino Ulises Jaitt, Nara sr è tornato a parlare della situazione:

“Sono molto protetti e mi dà tranquillità, soprattutto per i ragazzi. Onestamente, non ho avuto alcuna conversazione (con Wanda, ndr) e non mi interessa averla. Sono ferito per le cose che sono successe e il modo in cui sono accadute. Penso che sia a causa del suo partner, della mia ex compagna o della situazione che stanno vivendo“.

(Fonte: minutoneuquen.com)