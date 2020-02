Wanda senza parole: “Non capisco come un padre possa parlare in quel modo di una figlia”

Dopo le parole pesanti rivolte a Wanda Nara dal padre, arriva prontamente la risposta della moglie di Icardi. Wanda, intervista dal settimanale Chi, ha parlato del rapporto col suo genitore:

“Non capisco come un padre possa parlare in questo modo della propria figlia, sono senza parole. Tra noi è una storia davvero molto lunga. Mio padre, durante il mio primo matrimonio, provava in ogni modo di entrare in affari con me e con il mio marito dell’epoca. Lui era sempre in perdita, ma ho sempre fatto finta di niente perché volevo aiutarlo ma quando il mio matrimonio è finito, lui non ha fatto altro che difendere Maxi Lopez, parlando male di me e di Mauro Icardi”.