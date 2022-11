Paganin: “Inter, Dzeko grande scoperta. Gosens? Bisogna chiedersi se…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato così della prima parte di stagione dell'Inter: "Bisogna fare i complimenti a Dimarco, che si è conquistato la titolarità sul campo. Per Gosens non mi aspettavo tutte queste difficoltà. Credevo potesse adattarsi in meno tempo, anche se il confronto con un livello superiore è probabile lo abbia frenato. Lo ricordavo meno timido all’Atalanta. Detto ciò bisognerebbe chiedersi se possa valere la pena tenere fermo un capitale così come si sta facendo con il tedesco”.