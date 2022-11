Inter, asse caldo col Valencia: c’è l’ok per Vazquez a gennaio. Tutti i dettagli

L'esterno mancino arriverà in nerazzurro durante il mercato invernale in caso di addio i Robin Gosens

Daniele Vitiello

"L'asse è sempre più caldo: c’è un filo diretto che collega Milano a Valencia e negli ultimi giorni i contatti sono stati continui e soddisfacenti". Per la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Jesus Vazquez è sempre più vicino all'Inter. Si tratta del calciatore individuato dal club di viale della Liberazione per sostituire Robin Gosens in caso di addio a gennaio.

Si legge infatti sul giornale: "Tutto è subordinato alla cessione di Robin Gosens, che vanta diversi estimatori in Germania e punta a ritrovare un posto da protagonista, dopo un anno molto complicato. E allora l’Inter si è mossa in anticipo. Per evitare di essere costretta ai lavori straordinari all’ultimo momento, come accaduto lo scorso fine agosto. All’epoca fu il Leverkusen a presentarsi a Milano con una proposta ufficiale di prestito per Gosens, ma l’affare saltò per il rifiuto dei tedeschi a garantire l’obbligo di riscatto".

Quello dell'esterno del Valencia è l'identikit giusto: "Vazquez per Gosens è un affare ad alta percentuale di riuscita, anche perché il Valencia ha già dato l’okay per la cessione in prestito del talento cresciuto nella cantera del club. L’Inter avrà il diritto di riscatto, formula più gradita al club, e la possibilità quindi di valutare poi la crescita del giocatore, che a Valencia ha perso il posto con l’arrivo di Gattuso in panchina. Vazquez, 19 anni, è un esterno che ama spingere, veloce e potente, con piede molto educato. Un vero alter ego di Dimarco, per intenderci. Con le caratteristiche che si sposano alla perfezione con la filosofia calcistica di Simone Inzaghi".