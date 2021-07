Paganin: “Italia cresciuta in maniera importante, bravo Mancini. Con la Spagna…”

A TMW Radio, Massimo Paganin ha presentato la sfida di domani a Wembley tra Italia e Spagna per la semifinale di Euro 2020

"E' stato fatto un percorso di crescita importante, in tanti hanno detto che l'Italia aveva avuto vittorie facili e invece abbiamo dimostrato che non era così semplice e che serve una mentalità vincente. Bravo Mancini a sapersi costruire il gruppo e a credere a chi ha giocato. E' una squadra con un'identità forte, con un ottimo gioco, un centrocampo molto forte come qualità. Ha Jorginho fresco campione d'Europa e un Barella tra i più forti incursori d'Europa. Ce la giochiamo con la Spagna. Col Belgio abbiamo meritato di passare, ora ce la giochiamo alla pari con gli iberici. Ci avremmo messo la firma per arrivare in semifinale, ora vista la crescita possiamo fare uno step ancora più avanti".