In Olanda – Inter-Dumfries, strada in discesa? “Mossa PSV: arrivato un sì fondamentale”

Denzel Dumfries resta uno dei primissimi nomi nella lista dell'Inter per rinforzare la fascia destra a disposizione di Simone Inzaghi

Denzel Dumfries resta uno dei primissimi nomi nella lista dell'Inter per rinforzare la fascia destra a disposizione di Simone Inzaghi, dopo la partenza di Hakimi. Già nei giorni scorsi, dall'Olanda, il calciatore era stato dato molto vicino ai nerazzurri. Secondo quanto scrive Voetbal International, il PSV Eindhoven, club proprietario del suo cartellino, è ancora in attesa di un'offerta ufficiale. Ma, intanto, avrebbe già dato un ok importante.