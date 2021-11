Paganin: “L’Inter meritava di più, il lavoro di Inzaghi si vedrà ancor di più in futuro”

Il grande problema di questo inizio di stagione dell'Inter è rappresentato dall'incapacità di concretizzare le occasioni create

"La squadra c’è, anche mentalmente. Sia con la Juve, che contro il Milan, i nerazzurri avrebbero probabilmente meritato la vittoria. E 4 punti in più in graduatoria fanno la differenza. Ci sono da fare delle valutazioni sul campionato, ma pure sulla Champions. L’Inter non meritava di perdere col Real. Poi ha vinto due partite importanti contro lo Sheriff, il che non era scontato. Ora si è creata la condizione ottimale per passare il turno. La squadra sta facendo bene. Inzaghi ha utilizzato il lavoro di Conte, portando qualcosa di suo, e di nuovo, per il bagaglio dei giocatori. Il lavoro del nuovo tecnico si vedrà maggiormente nei prossimi mesi. Non ho visto l’Inter in difficoltà, anzi avrebbe meritato un pizzico di fortuna in più. Nell’arco della stagione tutto si pareggia: i nerazzurri potranno rientrare nella corsa al titolo".