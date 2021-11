Eriksen saluta l’Inter? Si apre una pista di mercato: “A gennaio a Milano può arrivare…”

Tutto lascia pensare che Christian Eriksen non possa continuare la sua carriera in Italia con la maglia dell'Inter

Dopo il malore e il grosso spavento avuti durante Danimarca-Finlandia il 12 giugno scorso durante Euro 2020, tutto lascia pensare che Christian Eriksen non possa continuare la sua carriera in Italia con la maglia dell'Inter. Le regole nel nostro Paese, infatti, sono molto severe e, qualora Chris dovesse essere costretto a mantenere il defibrillatore, non potrebbe continuare a giocare in Serie A. Ecco che allora si aprono le porte per un suo ritorno all'Ajax. Secondo Tuttosport, questo potrebbe favorire uno scambio con Onana, che così arriverebbe a gennaio a Milano: