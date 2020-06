Paganin: “Difesa da sistemare, che lavoro Lukaku. Per me il migliore in assoluto è stato…”

Massimo Paganin ha analizzato la vittoria dei nerazzurri contro il Parma: “Se l’Inter non avesse vinto sarebbe stata una ulteriore delusione. L’Inter ha fatto tanta fatica e concesso molto, ma ha anche tirato molto. Nella percezione che abbiamo avuto la squadra è sembrata con poco equilibrio. Ha concesso occasioni nitide. Il calcio è questo, la qualità dei giocatori fa la differenza. Nei cambi ha trovato il vantaggio. La fase difensiva va sistemata. Deve trovare l’equilibrio giusto. Credo che la strada sia quella corretta, accettare gli uno contro uno e crescere. Ha sofferto di più nel primo tempo. Barella sta crescendo ulteriormente, si è preso in mano il centrocampo. Il migliore in campo in assoluto. Mi è piaciuto molto Lukaku, ha retto il peso dell’attacco. Lui è molto bravo a tenere i palloni e a passarli. Ha fatto un lavoro oscuro. Anche questa sera ha fatto un’ottima partita, soprattutto in funzione della squadra”.

(Inter TV)