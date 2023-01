Paganin: “Dubbi su Lukaku non ne ho. E’ in difficoltà, forse Inzaghi…”

"I giocatori così fisici tendono a entrare in forma dopo. Dubbi sul giocatore non ne ho. Può essere anche un allenatore che ti stimola di più, che valorizza più il tuo gioco. Magari Inzaghi gli chiede cose diverse. Delle volte bastano dei piccoli cambiamenti affinché un giocatore non renda al meglio. Uno come lui deve stare sempre bene, perché non è tecnico. Lukaku mentalmente ha bisogno di stare bene, anche fisicamente. Ha bisogno purtroppo di tempo, ma giocando a singhiozzo è improbabile che possa ritrovare la condizione fisica. E' in difficoltà in questo momento".