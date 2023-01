SM – Barella-Calhanoglu, obiettivo Supercoppa. Lukaku? L’Inter ora ha dubbi sul riscatto

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, è Lautaro l'indiziato numero uno per far coppia con Correa per Inter-Parma

Matteo Pifferi

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, è Lautaro l'indiziato numero uno per far coppia con Correa per Inter-Parma. A centrocampo, però, Inzaghi deve fare i conti con assenze pesanti perché Barella e Calhanoglu - per loro c'è la speranza di recuperarli per la Supercoppa - saranno sostituiti da Gagliardini e Asllani, con Gosens e Bellanova che agiranno da esterni.

Non ci sarà, invece, Romelu Lukaku, fermatosi ancora per un'infiammazione al tendine. Secondo Sport Mediaset, aumentano i dubbi sul riscatto, da parte dell'Inter, a fine stagione. I continui stop, infatti, impongono delle riflessioni, economiche ma anche di campo. L'orizzonte più imminente è la Supercoppa contro il Milan: Lukaku vuole esserci ma il tempo stringe e i prossimi giorni saranno decisivi per capire le possibilità di giocare del belga.