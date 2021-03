Inter, il CdS boccia Barella: “Versione sbiadita”. 6 per Sensi: “Per Mancini…”

Le pagelle dei due nerazzurri per Bulgaria-Italia del Corriere dello Sport: insufficiente Barella, 6 invece per Sensi

Non ha brillato Nicolò Barella nella gara di ieri sera dell'Italia contro la Bulgaria. Il centrocampista dell'Inter, autore di una prestazione non sfavillante, è stato giudicato con un 5.5 dal Corriere dello Sport, che spiega: "E’ in versione sbiadita. Difficile vederlo così poco coinvolto nella manovra degli azzurri a cui non dà il solito ritmo, nè tantomeno la solita qualità".

Sufficiente, invece, per il quotidiano, Stefano Sensi, che prende un 6: "Seconda da titolare in Nazionale in questa stagione, cioè il doppio di quante ne ha giocate nell’Inter dove ha fatto una sola partita dall’inizio, il 30 settembre a Benevento. Per i continui infortuni non va in campo dal 9 febbraio, 25’ in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, ma questo per Mancini non conta. Così, dopo Locatelli, tocca a lui sfruttare la chance come vice-Jorginho e nel primo tempo la sfrutta discretamente, senza soffrire troppo il controllo diretto di Vitanov. Gli manca il ritmo e cala nella ripresa".