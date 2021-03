Italia, Sensi: “Da tempo non giocavo tanti minuti. Grazie a Mancini per la fiducia”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine di Bulgaria-Italia, Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, ha analizzato la sua serata

"Sono molto contento perché era tanto tempo che non giocavo e che non facevo tanti minuti. Devo ringraziare il mister per la fiducia che mi dà. Con così tante partite ravvicinate aumenta il rischio di infortuni e stanchezza, ma penso che stasera la squadra abbia dimostrato grande carattere. Abbiamo vinto tante partite di fila e questo sicuramente significa tanto".