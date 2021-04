Pagelle CdS / Spezia-Inter: serata da dimenticare per Lukaku. Conte? Non è colpa sua se…

Le pagelle del Corriere dello Sport dopo la sfida tra Spezia e Inter: ecco il pensiero del quotidiano sulle prove dei nerazzurri

Nel pari dell'Inter al 'Picco' contro lo Spezia, deludono Handanovic ("Dopo l’errore a Napoli, ne combina un’altra. La rete dell’1-0 incassata in quel modo grida vendetta"), Eriksen ("Stavolta non pervenuto. Poche idee e zero lampi dei suoi. Forse anche un po’ stanco. Sostituzione inevitabile e giusta") e Lukaku ("Sbaglia tre palle gol importanti e quando segna è in off side. Serata da dimenticare"). Il Corriere dello Sport giudica insufficienti le prestazioni dei tre calciatori nerazzurri, tutti da 5.