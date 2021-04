Inter, Handanovic: braccino corto? Con lo Spezia è riemerso un vecchio problema

L'analisi di FcInter1908 sulla gara dei nerazzurri contro lo Spezia

Lo sloveno sembra soffrire più dei suoi compagni la sindrome del braccino corto, trovare il suo sostituto sarà una, se non la priorità della dirigenza nerazzurra. Prima della fine del primo tempo l'Inter riesce a trovare il pareggio grazie a Perisic servito bene da Hakimi. Il marocchino è stato il migliore in campo, per lui 6 gol e sette assist in campionato, può essere lui l'arma in più di Conte per queste ultime sei partite. Achraf è ispirato, a volte sbaglia la scelta, ma per gli avversari è sempre una spina nel fianco. Meno lucido invece Nicolò Barella. Da qualche settimana il centrocampista è in calo, è uno dei giocatori più utilizzati da Conte, per questo nelle ultime partite è andato spesso in affanno, poco lucido e molto nervoso. Una menzione a parte merita la gara di Romelu Lukaku.