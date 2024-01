Il migliore in campo in Fiorentina-Inter, secondo il Corriere dello Sport, è Lautaro Martinez (voto 7,5): "Gol numero 19 in campionato in altrettante partite (22 stagionali). Micidiale, implacabile, catalizzatore di palloni, gioco e vittorie". Subito sotto (voto 7) c'è Mkhitaryan, sempre "lucido e dinamico".