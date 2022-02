Libero – Derby, le pagelle dell’Inter: difesa insufficiente. Dzeko, se indossi la nove…

Il quotidiano analizza la sconfitta dei nerazzurri e pone l'accento sulla sbandata della difesa ma anche su un attacco poco collaborativo

La prestazione della difesa dell'Inter sotto la lente di ingrandimento di Libero nelle pagelle che commentano il derby di Milano. Voti sotto la sufficienza per Handanovic, Skriniar e de Vrij. 5 al portiere "il movimento di Giroud sul 2-1 è stupendo, ma sulla conclusione avrebbe potuto fare qualcosa in più". 5.5 a Skriniar che "gioca alla grande per 70’, facendo la guardia su Leao, poi si innervosisce, finendo per strafare". E 5 anche per de Vrij: "Viene portato a scuola da Giroud sul 2-1 che chiude la partita. Fino a quel momento aveva retto il confronto con il francese". Si salva Bastoni che invece si merita la sufficienza.