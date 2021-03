Parma-Inter, pagelle GdS: Sanchez, ripresa show. Bastoni e Barella certezze

Il cileno riscatta un primo tempo non eccezionale con un secondo tempo di altissimo livello, due le insufficienze

Vittoria pesantissima in ottica campionato per l'Inter, che vince su un campo storicamente ostico come quello di Parma e aumenta il proprio vantaggio in classifica, portandosi a +6 sul Milan. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo è Alexis Sanchez, autore della doppietta che ha deciso l'incontro: "A fine primo tempo quasi ti chiedi se sia stato giusto rinunciare a Lautaro. La ripresa di Alexis è uno show: la doppietta, certo, ma pure il passaggio in profondità sempre dettato. Ritrovato". Ennesima conferma per i "soliti" Bastoni e Barella, mentre ci sono da registrare solo due lievi insufficienze: Skriniar e Perisic.