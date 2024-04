Bastoni 8,5: "L'arma letale di Inzaghi. Se Conte aveva elevato Bastoni da giovane di belle speranze a titolare di una squadra da scudetto, Inzaghi ha trasformato il mancino di Casalmaggiore nell'uomo in più della fase offensiva nerazzurra. Un giocatore unico per capacità tecniche e di inserimento, nonostante di ruolo faccia il marcatore".

