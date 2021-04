Pagliuca: “Inter, nel ’97-’98 ci rubarono lo scudetto: Juve, situazioni strane…”

Le dichiarazioni dell'ex portiere dell'Inter sulla stagione 1997/1998 tra la vittoria della Coppa Uefa e uno scudetto sfumato

"Quando arrivò Ronaldo, vincemmo la Coppa Uefa e ci rubarono lo scudetto, detto tra virgolette. È stato un anno fantastico che poteva essere storico e non lo è stato non per colpa nostra. Fa molto male: gol non convalidati con la palla dentro di mezzo metro, rigori clamorosi non dati, situazioni strane. Situazioni come visto in Empoli-Juve con Peruzzi che tirò fuori dalla porta una palla o l'altro in Juve-Udinese con Ferrara. Ci sono state situazioni strane. Con la tecnologia avrei uno scudetto in più nel palmares".