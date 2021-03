Pagliuca: “Spero che l’Inter vinca lo scudetto. Juventus più temibile del Milan”

L'ex portiere nerazzurro spinge la squadra di Conte verso il titolo "Ha sfruttato l'uscita dalla Champions"

"Da come conosco Sinisa Mihajlovic non mi sorprenderei del fatto che facesse giocare Ravaglia. Sia perché è un patrimonio della società e sia perché può avere la possibilità di riscatto dopo quell'esordio sfortunato, un po' pesante insomma, contro la Roma. Da Costa è bravissimo, sia chiaro, ed è il secondo: la non pressione di classifica, fra l'altro, potrebbe indurre Sinisa a ri-lanciare proprio Ravaglia. E mi parrebbe giusto".

"Spero lo vinca perché se lo merita. Ha sfruttato l'uscita dalla Champions trovando il passo giusto in campionato. Sono stati bravi, bravi, bravi. Ah, anche Antonio Conte lo è stato: per un certo periodo si è preso un po' di... nomi ma ha tirato dritto e scavato il solco. Nonostante quella incredibile sconfitta col Benevento, beh, però io non dò mai per finita la Juventus: arrivo a dire che i bianconeri sono quasi più temibili del Milan".