Palladino: “La regola del fuorigioco da cambiare: linea da allargare”

La proposta del tecnico del Monza: le parole in conferenza stampa dopo i due gol annullati alla sua squadra

Alessandro De Felice

Raffaele Palladino torna sul gol annullato al Monza nella trasferta di Verona, con il tacco di Petagna giudicato in fuorigioco all'inizio dell'azione che aveva mandato in rete Caprari per quello che sarebbe stato l'1-2.

"Per due volte è accaduto che per qualche centimetro non ci sia andata bene", spiega il mister del Monza, riferendosi anche al precedente con la Lazio, sempre con Petagna protagonista.

"Ma se la regola è questa dobbiamo attenerci. Mi faccio però portavoce di una possibile soluzione: si potrebbe pensare di allargare la linea a terra e dare più range tra il difensore e l'attaccante", in modo da aumentare l'elasticità della norma. "Si potrebbe pensare di farla dello spessore delle linee del campo, ad esempio, tornare a ragionare sulla 'luce' tra attaccante e difensore. Il calcio è in evoluzione e le regole possono anche essere cambiate in corsa".

(Fonte: ANSA).