Le parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa in vista dell'ultima partita di campionato contro la Juventus

Intervenuto in conferenza stampa in vista dell'ultima partita di campionato contro la Juventus, Raffaele Palladino ha parlato così del suo futuro, che potrebbe essere lontano da Monza:

"Mi rende orgoglioso tutto il percorso fatto dalla passata stagione fino a quest'anno. Le due salvezze equivalgono a due scudetti. E' stato fatto un grandissimo lavoro, siamo stati una grande famiglia. Non parlerei di rammarico ma degli errori sono stati fatti. Ripeto: non userei la parola rammarico ma forse uno può essere passati tante, troppe volte in svantaggio. Il calcio ti mette davanti a situazioni che ti mettono i brividi, credo molto nel destino e non è un caso aver iniziato il mio percorso qua con la Juventus e concludere questa stagione con la stessa squadra. Abbiamo battuto grandi squadre, tutte le big e domani dovremo cercare di chiudere in bellezza".