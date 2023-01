Palladino: “Sarà un ritorno complicato. Juve scuola di vita. Mercato? Ci pensa Galliani”

Il monito di Raffaele Palladino mette in guardia il Monza, alla vigilia della partita a Torino contro la Juventus

Andrea Della Sala

(ANSA) - MONZA, 28 GEN - "Il girone di ritorno sarà più complicato: le squadre si sono rafforzate, gli avversari vengono studiati. Quel che abbiamo fatto in passato non conta". Il monito di Raffaele Palladino mette in guardia il Monza, alla vigilia della partita a Torino contro la Juventus. "Ci aspettano 19 partite complicate, pensiamo partita dopo partita".

All'Allianz Stadium, Palladino ritrova Nicolò Rovella e Stefano Sensi. Un doppio ritorno che rischia di spostare nuovamente sotto punta Matteo Pessina, che bene ha fatto sulla linea dei quattro a metà: "Sono innanzitutto felice di recuperare tutti, ho tante soluzioni. La notte non dormo, perché cerco di capire chi schierare dall'inizio e chi in corsa. Ma se c'è abbondanza, il livello si alza e questo mi fa piacere: chiunque metto, in qualunque posizione, fa bene. Dobbiamo fare qualcosa di più negli ultimi metri".

Il tecnico del Monza non si cura del mercato e passa la palla all'amministratore delegato Adriano Galliani: "Lui è il numero uno della storia del calcio, siamo in buone mani. Si occuperà lui del mercato", in questa fase finale della sessione invernale. "Qualunque cosa succederà io sarò contento. Personalmente penso solo a chi mettere in campo".

"Per me la Juventus è stata una grande scuola di vita": Raffaele Palladino, che proprio contro i bianconeri ha esordito con vittoria in A sulla panchina del Monza, ritrova i bianconeri per la terza volta in stagione, dopo anche la sfida di Coppa Italia persa 2-1. Della Juventus ho un ricordo bellissimo perché mi ha fatto crescere prima come uomo, poi come calciatore: parliamo di 21 anni fa, sono arrivato bambino alla Juve e sono grato perché mi ha dato tanto", ha detto.

Palladino elogia anche Max Allegri: "L'ho conosciuto telefonicamente, grazie a una telefonata con Galliani. Mi piace la sua semplicità, lo apprezzo come persona e come allenatore: è 6 volte campione d'Italia, non bisogna aggiungere altro, perché è uno dei più vincenti". (ANSA).