Sky DE – Inter, in arrivo offerta del Psg per Skriniar subito: ecco la cifra

Milan Skriniar non è ancora certo di terminare la stagione con la maglia dell'Inter: il Psg sta valutando di fare un'offerta ufficiale

Milan Skriniar e il Psg . Una storia che potrebbe avere il lieto fine già nelle prossime ore. Ne è convinto Florian Plettenburg, collega di Sky Sport Deutschland, secondo cui il club parigino starebbe per tentare l'Inter con un'offerta proprio last minute.

"Il Psg sta pensando di fare un'offerta ufficiale di circa 15 milioni di euro all'Inter per prendere Skriniar entro la fine di questo mercato invernale. Il difensore slovacco di 27 anni ha già un accordo verbale con il club francese e non vuole rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2023".