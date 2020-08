Palmeri: “Conte trattato come fallimento per un -1 dalla Juve. E allora Ronaldo cos’è?”

“Tutto l’anno s’è sentito che se Conte non avesse vinto lo scudetto sarebbe stato un fallimento, e così è trattato per essere arrivato a -1 dalla Juventus. Con lo stesso metro allora cos’è Cristiano Ronaldo arrivato per la Champions, che ha portato un Quarto e un Ottavo?”. Così Tancredi Palmeri, noto giornalista, sul proprio profilo Twitter, in merito alla comparazione fatta dai media tra l’Inter, arrivata ad un punto dalla Juventus in campionato, e i bianconeri, eliminati dal Lione agli ottavi di Champions League.