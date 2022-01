Palmeri: “Dybala, la Juve ora ha paura di Marotta. E Paulo con l’Inter…”

Così il giornalista sulla Joya: "Adesso la Juve ha veramente paura della mossa: prima si sentiva di poter condurre il gioco, adesso l’alzata di mento di Dybala preoccupa"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri , giornalista, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala , che, a detta sua, è sempre più un obiettivo concreto per l'Inter : "La situazione è fondamentalmente quella, la Marottata consistente in una notifica di interesse per Dybala e per di più alle condizioni della Joya, senza necessariamente formulare una offerta concreta; è per tenersi aperte tutte le vie favorevoli all’Inter, che si tratti davvero dell’arrivo di Dybala, o semplicemente l’azione di discreto disturbo che porti la Juve a prendere una scelta esosa e precipitosa precludendosi l’acquisto di Vlahovic.

La Juventus ha già cambiato la sua comunicazione interna con Dybala: e l’incontro che doveva essere ‘in futuro’ è diventato ‘a febbraio’. Anche Dybala però comincia a temere per il proprio futuro: perché in verità non dice no all’Inter, ma non vorrebbe lasciare la Juve, e uno strappo così traumatico non pensava proprio potesse diventare così concreto. La Marottata ha portato i due interlocutori di fronte alla realtà, che nessuno dei due però dichiara all’altro: né la Juve né Dybala hanno altre carte in mano, e a questo punto cominciano ad avere paura di rimanere senza alternative solo con scartine da buttare al tavolo da gioco", conclude.