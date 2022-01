Sky / Dybala-Inter, rischio per la Juve: Marotta lo conosce. Vecino via? Dipende da…

Le ultime novità sul mercato dell'Inter tra la suggestione Dybala e le uscite a centrocampo con Sensi e Vecino

"La Juventus si riaggiornerà con tutti i calciatori in scadenza a febbraio. Il club e Dybala non sono così vicini come lo erano ad ottobre: altrimenti Dybala avrebbe già firmato. Tre mesi fa non è stato firmato il rinnovo per questioni burocratiche. A febbraio la Juve partirà da una base economica diversa rispetto a 3 mesi fa. Perché sono cambiate le cose? Perché bisogna ragione dalla posizione in classifica e dalle coppe europee. La Juve deve fare dei ragionamenti: per rinnovare a certe cifre, i bianconeri devono avere la ragionevole certezza di giocare in Champions League. L'Inter? È un rischio per la Juve. Marotta conosce bene Dybala. L'argentino è arrabbiato e può firmare con un altro club. Obiettivamente non possiamo escludere accordi con altre squadre".