Panucci: “Milan, grande cavalcata scudetto. La favorita era l’Inter”

"Quella del Milan è stata una bella cavalcata, anche perché la favorita era l'Inter e non i rossoneri. Secondo me uno dei simboli è stato Tonali, che l'anno scorso giocava poco. La Roma? Mourinho è riuscito a coinvolgere tutti con la sua mentalità, si è guadagnato una fiducia che probabilmente un altro allenatore non avrebbe avuto. I giovani dell'Italia? Diciamo che ora con le grandi Nazionali si vedrà se questi giovani ghanno davvero gli attributi. Secondo me oggi si arriva con troppa facilità a vestire l'azzurro".