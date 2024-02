Intervistato da l'Interista, Ernesto Paolillo ha analizzato il momento dell'Inter . L'ex dirigente nerazzurro sottolinea come la dirigenza abbia operato bene sul mercato. "Penso che in questi giorni abbiamo visto i numeri che qualcuno ha mostrato che dimostrano chiaramente i conti e le spese fatte".

"L'Inter ha costruito questa squadra sui parametri zero, senza esborsi per il cartellino di diversi giocatori chiave. In un certo senso ha scommesso, in alcuni casi. Guardi Onana: un capolavoro, un colpo di genio. Per Marotta parlano i numeri. Anche lo stesso Thuram è stato una scommessa indovinata".