Papin: “Inter da scudetto, ma ripetersi è difficile. Lotta aperta tra…”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Jean-Pierre Papin, ex rossonero, ha parlato così dell'Inter e dell'avvicendamento in panchina Conte-Inzaghi: «La squadra resta attrezzata per lo scudetto, Lukaku ha tanti campioni attorno. Ripetersi, però, è difficile: la Juve lo ha fatto per 9 anni di fila ma è un’impresa. Infatti hanno richiamato Allegri...».