Inter, un gioiello scala le gerarchie: “Ha già conquistato la stima di Inzaghi”

Il nerazzurro ha già conquistato la stima e la fiducia di Inzaghi: ragazzo semplice, molto educato e sempre sorridente

E' Martin Satriano il giocatore che più ha brillato tra le fila dell'Inter nell'amichevole contro il Lugano. Il centravanti uruguaiano classe 2001 ha infatti stupito per classe e personalità. E chissà che non possa tornare utile anche nel corso della stagione, invece che partire in prestito. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Un guizzo, di quelli che fanno sognare i tifosi e stropicciare gli occhi agli osservatori.